Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie an Kraftfahrzeugen in Alzey

Alzey (ots)

In der Nacht vom Freitag 03.01.2025 auf Samstag 04.01.2025 kam es in der Stadt Alzey zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Ein unbekannter Täter beschädigt nach aktuellem Stand der Ermittlungen 23 Kfz im öffentlichen Verkehrsraum. Die meisten der Pkw waren in den Straßen Hellgasse, Seubertstraße, Jean-Braun-Str. und Dr. Georg-Durst-Str. geparkt. Der oder die unbekannten Täter beschädigten hierbei diverse Außenspiegel und Scheibenwischer. Weiterhin zerstach dieser, mittels unbekannten Werkzeug, die Reifen der Fahrzeuge. Die entstandene Gesamtschadenhöhe ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere mögliche Geschädigte sollen sich bitte umgehend mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

