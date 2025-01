Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: PKW durchbricht Unterholz

Erbes-Büdesheim (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall bei Erbes-Büdesheim. Ein 57-Jähriger aus der VG Wöllstein befuhr gegen 20:00 Uhr die Landesstraße 409 in Fahrtrichtung Wendelsheim und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er mit seinem PKW das Unterholz und kam bei einem Funkmast zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und zur Landesstraße zurückkehren. Hier wurde er von Verkehrsteilnehmern entdeckt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 57-Jährige wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde dem 57-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

