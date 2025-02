Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Abschlussmeldung: Düwing Dyk nach Verkehrsunfall gesperrt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 14.02.2025, 11.20 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wüllen. Der 36-Jährige war gegen 11.20 Uhr auf dem Düwing Dyk in Fahrtrichtung Stadtlohn unterwegs. In Höhe des ehemaligen Tierheims kam der Ahauser aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Der Düwing Dyk blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

