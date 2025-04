Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Donnerstag, dem 17.04.2025 gegen 10:45 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW Ford in der Halle-Kasseler-Straße in Arenshausen auf dem Parkplatz der dortigen Pizzeria rückwärts auszuparken. Dabei stieß wie gegen einen, ebenfalls geparkten PKW Audi und beschädigte diesen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600,-EUR beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Am Donnerstag dem 17.04.2025 gegen 10:00 Uhr stellte der Fahrer eines Lieferdienstes seinen Renault am Bachrasen in Uder ab um dort zu liefern. Dabei zog er die Handbremse des Fahrzeugs nicht richtig an, so dass dieses gegen einen geparkten PKW VW Polo rollte. Der Schaden wird mit etwa 250,-EUR angegeben.

Am Karfreitag, gegen 09:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Eichsfeld in der Birkunger Straße den Fahrer eines PKW Chevrolet. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer offensichtlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf dem Konsum von Cannabis. Daraufin wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

