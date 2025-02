LPI-SHL: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Hildburghausen (ots) - Am 07.02.2025 gegen 16:00 Uhr stellte der Nutzer sein Firmenfahrzeug, einen weißen VW Caddy,in der Straße Am Poststück in Hildburghausen ab. Als er am Samstag, den 08.02.2025 gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte an diesem ein Schaden am Heck, sowie am Außenspiegel festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher konnnte bisher nicht bekannt ...

