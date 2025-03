POL-KS: Landkreis Kassel, Trendelburg-Deisel: Vollbrand einer unbewohnten Ferienwohnung

Kassel (ots) - Kassel-Bettenhausen: Am Samstag soll sich in den späten Abendstunden in Bettenhausen im Bereich der Walkmühlenstraße ein Raub ereignet haben. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht noch nach möglichen Zeugen. Ein 16-Jähriger aus Edermünde hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Polizei zur Anzeige gebracht, von sechs unbekannten mutmaßlichen Tätern ausgeraubt worden zu sein. Nach erstem ...

mehr