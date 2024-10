Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einladung zum Weihnachtskonzert mit dem Polizeiorchester Thüringen

Bild-Infos

Download

Sondershausen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen und das Staatliche Gymnasium Geschwister Scholl in Sondershausen laden Sie recht herzlich zum diesjährigen Weihnachtskonzert ein.

Am Freitag, 29. November 2024, spielt das Polizeiorchester Thüringen ab 18 Uhr in der außergewöhnlichen Atmosphäre der Aula des Sondershäuser Gymnasiums in der Güntherstraße. Lassen Sie sich in einem zweistündigen Konzert mit weihnachtlichen Klängen auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen.

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte das Polizeiorchester Thüringen das Publikum mit weihnachtlichen Klassikern und festlichen Melodien.

Neben der Musik liegt uns auch in diesem Jahr das Miteinander am Herzen: Wir sammeln Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Ihre Unterstützung kann einen wertvollen Beitrag leisten, um anderen in der Weihnachtszeit Freude zu schenken.

Wichtige Hinweise zum Konzert:

Der Eintritt ist frei. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse:

infotage.lpindh@polizei.thueringen.de

oder unter der Tel. 03631/961503 unbedingt erforderlich.

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei erreichbar. Wir bitten die Besucher darum, die umliegenden öffentlichen Parkplätze zu nutzen. Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell