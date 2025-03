Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Linienbus fährt gegen Mauer: Drei Verletzte nach Unfall in Wolfsangerstraße; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Im Kasseler Stadtteil Wolfsanger ist am heutigen Montagmittag ein Linienbus gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Dabei wurden der Busfahrer sowie zwei Fahrgäste leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte möglicherweise ein entgegenkommender Pkw dafür gesorgt, dass der Busfahrer ausweichen musste und gegen die Mauer fuhr. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife waren nicht mehr alle Fahrgäste vor Ort, wobei diese aber eventuell Angaben zum Unfallhergang machen können. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Unfall hatte sich heute gegen 12:40 Uhr in der Wolfsangerstraße ereignet. Der Linienbus war aus Richtung der Meierstraße gekommen und in Richtung Roßpfad gefahren. In der Linkskurve zum "Roßpfad" soll dem Bus dann eine weiße Limousine entgegengekommen sein, sodass der Fahrer nach rechts fuhr und gegen die Grundstücksmauer krachte. Der 57-jährige Busfahrer und die beiden Fahrgäste, eine 65-Jährige und ein 45-Jähriger, wurden dabei leicht verletzt. Am Bus war ein erheblicher Schaden im Frontbereich entstanden. Auch die Grundstücksmauer und ein darauf stehender Jägerzaun waren beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Einschätzung der am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Fahrgäste des Busses und weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der weißen Limousine machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell