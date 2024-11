Polizei Wuppertal

POL-W: W Drogenfund nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (15.11.2024 um 20:45 Uhr) kam es in Wuppertal auf der Bartholomäusstraße in Höhe der Fresestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Mazda CX-60 auf der Bartholomäusstraße in Richtung Stollenstraße und hielt in Höhe der Fresestraße verkehrsbedingt an. In der Folge fuhr eine Mercedes A-Klasse auf den wartenden Mazda (Sachschaden circa 2.000 Euro) auf. Noch während der Fahrer ausstieg, flüchtete der Mercedes über die Fresestraße in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass sich der flüchtige Pkw im Bereich Elberfeld aufhalten könnte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die eingesetzten Beamten die A-Klasse geparkt an der Anschrift Neue Friedrichstraße an. Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei stieg eine Person aus dem Auto aus und flüchtete zu Fuß. In dem unverschlossenen Fahrzeug fanden die Beamten Bargeld und gefälschte Kennzeichen. Zudem stellten die Einsatzkräfte Cannabis sicher. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

