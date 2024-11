Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Vorstellung des Verkehrsunfallaufnahmeteams Wuppertal - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Werden Menschen im Straßenverkehr schwer verletzt, dann werden Unfallorte zu Tatorten - entsprechend akribisch müssen Verkehrsunfälle aufgenommen und Spuren dabei gesichert werden. Speziell geschulte und hochtechnisierte VU-Teams in der Polizei NRW sichern die Qualität der Unfallaufnahme und unterstützen den Wachdienst sowie die Verkehrskommissariate bei ihrer professionellen Arbeit. Seit dem 01.09.2023 verfügt auch die Kreispolizeibehörde Wuppertal über ein derartiges VU-Team. Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen am Mittwoch, den 20.11.2024, 13:00 Uhr In der Müngstener Straße 35 in 42285 Wuppertal das Team, dessen Aufgabenfelder und die technische Ausstattung kennenzulernen. Hinweis: Da es sich bei der Veranstaltungsörtlichkeit um eine nicht frei zugängliche Liegenschaft handelt, werden Sie gebeten, sich um 12:45 Uhr vor dem Haupttor einzufinden. Sie werden von dort abgeholt. Zur besseren Planung der Veranstaltung bitten wir, Ihre Teilnahme bis zum 19.11.2024, 12:00 Uhr anzukündigen. (weit)

