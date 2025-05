Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfallflucht und versuchter Diebstahl

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Donnerstagnachmittag beschädigten bislang Unbekannte einen geparkten Pkw in Neckarsulm und flüchteten anschließend. Bei den Verursachern handelt es sich vermutlich um zwei Jugendliche, die gegen 16:40 Uhr mit ihren Fahrrädern gegen das Heck des ordnungsgemäß geparkten Audi A1 stießen. Dabei entstand Sachschaden am linken Rücklicht sowie an mehreren Stellen am Heck des Fahrzeugs in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anstatt ihren Feststellungspflichten nachzukommen, entfernten sich die Jugendlichen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Duo versucht Rasenmäher zu stehlen

Am Donnerstagmorgen, gegen 7:45 Uhr, versuchten ein Mann und eine Frau in Neckarsulm im Wilfenseeweg einen Rasenmäher von einem Gartengrundstück zu entwenden. Die Tat ereignete sich im Bereich des Gewanns Mönchswald. Als die Täter eine in einem Baum angebrachte Überwachungskamera bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

