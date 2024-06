POL-HAM: Polizei Hamm stoppt Vielzahl von Drogen- und Alkoholfahrten

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße verletzten sich am Samstag, 22. Juni, gegen 17.15 Uhr zwei Unfallbeteiligte leicht - beide mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war mit seinem Wagen auf der Ahlener Straße in Richtung Süden unterwegs, als er auf den verkehrsbedingt haltenden Opel ...

