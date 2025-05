Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Hohenlohe-Kreis vom Sonntag, 18.05.2025

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: tödlicher Verkehrsunfall auf der B 19 zwischen Belsenberg und Stachenhausen

Am Sonntag kam es gegen 10.55 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei welchem ein 60-jähriger Kradfahrer ums Leben kam. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker befuhr die B 19 von Belsenberg in Richtung Stachenhausen und wollte nach links über die Gegenspur in einen Feldweg einbiegen. Aus der Gegenrichtung kam der Fahrer einer Harley-Davidson entgegen und kollidiert mit dem Pkw, Skoda. Der Kradfahrer verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Beide Airbags hatten am Pkw ausgelöst. Der Fahrer und dessen 25-jährige Beifahrerin wurden zur vorsorglichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachten angeordnet. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Erstellung des Gutachtens bis gegen 15.30 Uhr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H.v. 40.000 EUR.

