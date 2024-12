Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raub in Wohnung vier Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart/Leonberg (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag und Freitag (28./29.11.2024) vier Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am 04.11.2024 einen 35 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Bahnhofstraße ausgeraubt zu haben. Der 35-Jährige lernte die 14- und die 15-Jährige einige Tage vor der Tat kennen. Unter einem Vorwand gelangten diese am 04.11.2024 mit den zwei weiteren Tatverdächtigen in seine Wohnung. Dort sollen die vier den 35-Jährigen angegriffen, schwer verletzt haben und ihm anschließend mehrere Tausend Euro gestohlen haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen alle vier fest. Der 25-Jährige mit deutscher, der 19-Jährige mit syrischer, die 15-Jährige mit deutscher und die 14-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt. Diese setzte die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug und wies das Quartett in Justizvollzugsanstalten ein.

