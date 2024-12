Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach umfangreichen Ermittlungen zehn mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft

- Großraum Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (28.11.2024) zehn Tatverdächtige im Großraum Stuttgart festgenommen, die im großen Stil mit Cannabis gehandelt, beziehungsweise Einnahmen aus Cannabisgeschäften verwahrt haben sollen. Seit April 2024 führte die Kriminalpolizei Ermittlungen gegen einen heute 26 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen, der im Verdacht steht, große Mengen Marihuana verkauft zu haben. Mithilfe von sieben weiteren Tatverdächtigen soll er wöchentliche Marihuanalieferungen aus dem Ausland initiiert haben. Am Mittwoch (27.11.2024) transportierte ein LKW mehrere Kilo Marihuana in den Großraum Stuttgart. Die Beamten nahmen daraufhin am frühen Morgen des 28.11.2024 den 51 Jahre alten Lkw-Fahrer mit polnischer Staatsangehörigkeit und den 26 Jahre alten Tatverdächtigen fest. In und um das Wohnhaus des 26-Jährigen fanden die Beamten rund 13 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch, das sie beschlagnahmten. Im Verlauf des 28.11.2024 durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen im Großraum Stuttgart und nahmen einen 27 Jahre alten pakistanischen Staatsangehörigen, einen türkischen Staatsangehörigen im Alter von 24 Jahren, eine 32-jährige Deutsche und fünf Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 24 und 29 Jahren fest. Zudem beschlagnahmten sie umfangreiches Beweismaterial, darunter Waffen, Drogen und Bargeld im Wert von rund 200.000 Euro. Die Beweismittel bedürfen der weiteren Auswertung. Alle zehn Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag (29.11.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und wies alle Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein.

