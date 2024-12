Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger gibt sich als Sicherheitsbeamter aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Montagvormittag (02.12.2024) versucht, eine Seniorin im Stuttgarter Westen zu betrügen. Eine unbekannte Frau rief in den vergangenen Tagen mehrfach bei der Seniorin an und überzeugte sie schließlich, dass sie im Besitz von Falschgeld sei und dieses durch einen Sicherheitsmann überprüft werden müsse. Der unbekannte Mann klingelte gegen 11.40 Uhr bei der Seniorin, gab sich als Sicherheitsbeamter aus und wollte das Geld zur Überprüfung mitnehmen. Als die Seniorin misstrauisch wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist etwa 175 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen dunklen, langen Bart. Er trug einen schwarzen Anorak mit farbiger Innenseite. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

