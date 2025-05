Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Pferde auf Fahrbahn, Betrunkener landet nach mehrmaligem Polizeikontakt in Gewahrsam, Verkehrsunfälle - Zeugen gesucht, Einbrüche auf Gelände der Golfanlage

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Betrunken am Steuer

Am Freitagabend fuhr ein 43-Jähriger stark alkoholisiert in Hardheim. Der Fahrer des 3er BMW wurde gegen 20:40 Uhr, auf der Würzburger Straße, Einmündung Wertheimer Straße, fahrend festgestellt. Ein bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Aufgrund dessen ging es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Kreisstraße 3943/Mosbach: Pferde auf der Fahrbahn

Zwischen Mosbach-Lohrbach und Mosbach-Reichenbuch waren am Sonntagmorgen, kurz vor 9 Uhr, zwei Pferde unterwegs. Diese konnten nach etwa einer halben Stunde durch die Pferdehalterin auf der Kreisstraße 3943 in Obhut genommen werden. Der Fahrzeugverkehr wurde aktuellen Erkenntnissen nach zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Mudau: Betrunkener pöbelt Passanten an Weil ein Mann am Sonntagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, mehrere Passanten an einer Eisdiele in Mudau angepöbelt haben soll, kam es zum Polizeieinsatz. Der bereits Polizeibekannte konnte an besagter Eisdiele in der Schloßauer Straße angetroffen werden. Er zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst unkooperativ und musste kurzzeitig fixiert werden. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes kam zu einem Ergebnis von knapp 2,3 Promille. Da der 43-Jährige zuvor durch mehrere Zeugen in fahrender Weise mit seinem Fahrrad auf der Amorbacher Straße gesehen wurde, besteht auch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die Beamten des Polizeireviers Buchen hatten an diesem Tag bereits zuvor mit dem Mann zu tun. Aufgrund seines wiederholt auffälligen Verhaltens wurde der 43-Jährige zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

Bundesstraße 292/Aglasterhausen: Pkws bei Rettungsgassenbildung eventuell kollidiert

Ein 47-Jähriger befuhr am Sonntagabend, zwischen 17 und 18 Uhr, die Bundesstraße 292 von Aglasterhausen in Richtung Obrigheim. Etwa auf Höhe der Abzweigung Breitenbronn, im Bereich der Tempo-70-Zone, näherte sich von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal. In diesem Zuge fuhr der Mann mit seinem Ford rechts ran. Ein weiterer, bislang unbekannter, Verkehrsteilnehmer soll sich ebenfalls zügig von hinten genähert haben und überholte den Ford, welcher zwischenzeitlich stand. Beim Überholmanöver kam es beinahe zu einem Unfall zwischen dem Rettungswagen und dem überholenden Pkw. Der Pkw-Fahrer scherte hiernach wieder nach rechts ein. Hierbei kollidierte er eventuell mit dem Ford des 47-Jährigen. Den Schaden am Auto bemerkte der Mann erst später am Tag. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Kleinwagen mit Buchener Kennzeichen handelte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Am Montagmorgen, 12. Mai, kurz nach 9 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer die Carl-Benz-Straße in Richtung der Landesstraße 582 in Buchen. Hinter ihm fuhr ein LKW mit Kippmuldenaufbau. Auf Höhe der Straße "Am Hohen Markstein" kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Pedelec-Fahrer stieß hierbei mit dem Seitenschutz des Lkws zusammen und stürzte. Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Carl-Benz-Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Eine bis dato nicht bekannte Zeugin soll den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere die Frau, welche den Notruf gewählt hat, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Ravenstein-Merchingen: Einbrüche auf Gelände der Golfanlage - Zeugenaufruf

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte sowohl in die Geschäftsstelle, als auch in das Restaurant innerhalb der Golfanlage in Merchingen ein. Die Tat fand zwischen Sonntag, kurz vor 23 Uhr und Montag, 6 Uhr, statt. Offensichtlich schlugen die Täter ein Fenster der dortigen Geschäftsstelle ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Darüber hinaus verschafften sich vermutlich dieselben Täter Zutritt zu einem Restaurant der Golfanlage. Hier wurde Bargeld in Höhe von knapp 300 Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

