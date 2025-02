POL-HA: Zeugenaufruf nach Schrottdiebstahl von Autobahnbaustelle

Hagen-Boele (ots) - Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) gegen 07:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Fahrzeugaufbruch in der Sonntagstraße gerufen. Ein 51-jähriger Hagener stellte fest, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in sein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Seinen Angaben zufolge parkte er den Wagen am Vortag gegen 16:00 Uhr auf einem Parkstreifen in der ...

