POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, betrunkene Autofahrer, Einbrüche, Zeugen nach Raub und Brandstiftung gesucht, Verkehrskontrollen

Neckarsulm: Gegen Ampelmast gefahren

Am Samstagmorgen fuhr ein 30-Jähriger bei Neckarsulm mit seinem Auto gegen einen Ampelmast. Gegen 10 Uhr war der Mann mit seinem Smart auf der Landesstraße 1095 von Neuenstadt in Richtung Neckarsulm unterwegs. Hierbei fiel er Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. An der Kreuzung zwischen der Kreisstraße 2116 und der Landesstraße 1095 fuhr der Smart-Fahrer an den bereits an der Ampel stehenden Fahrzeugen rechts vorbei auf die Mittelinsel und gegen den dortigen Ampelmast. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Beamten im Pkw des 30-Jährigen einen angerauchten Joint sowie eine augenscheinliche Drogenpfeife. Daher wurde der Mann nicht nur zur Behandlung seiner Verletzungen, sondern auch zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Heilbronn. Gegen 14 Uhr musste ein 41-Jähriger seinen Opel auf der Neckartalstraße, kurz nach der Einmündung zur Wimpfener Straße, verkehrsbedingt anhalten. Dies nahmen ein ihm folgender 45-Jähriger in seinem Mercedes und ein dahinterfahrender 58-jähriger BMW-Fahrer rechtzeitig wahr und bremsten ihre Fahrzeuge ebenfalls ab. Einem hinter dem BMW heranfahrenden 67-Jährigen das Anhalten allerdings nicht, weshalb er mit seinem Audi auf den BMW auffuhr und diesen auf den Mercedes und den Opel aufschob. Bis auf den Mercedes-Fahrer wurden alle beteiligten Fahrzeug-Lenker leichtverletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zudem zogen sich auch zwei 37 und 47 Jahre alte Mitfahrer im Opel leichte Verletzungen zu. Auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Betrunken gegen Baum gefahren Mehrere Schutzengel hatte ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 23:30 Uhr kam der 23-Jährige in der John-F.-Kennedy-Straße, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Daewoo von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein und einem Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von fast 1,5 Promille anzeigte, musste der Daewoo-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einer Apotheke in Heilbronn. Zwischen Samstagabend, 18:15 Uhr, und Sonntagabend, 19 Uhr, brachen der Täter oder die Täter eine Türe des Gebäudes in der Straße "Am Wollhaus" auf und gelangte so ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld und möglicherweise Medikamente. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zu schnell unterwegs - Fahrt endet in Zaun von Schule

Am frühen Samstagmorgen kam in Heilbronn ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Gegen 1:15 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Audi in der Paulinenstraße unterwegs, als er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Hier touchierte der Audi zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und fuhr dann in die Umzäunung eines Schulgeländes. Verletzt wurde niemand. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf circa 16.600 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden am Zaun ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Heilbronn: Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer sowie Poser und Raser Am vergangenen Wochenende führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heilbronn im Stadtgebiet mobile Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung E-Scooter sowie Poser und Raser durch. In der Zeit von 18 Uhr am Freitag bis 2 Uhr am Samstag wurden 16 E-Scooter-Lenker einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Befahren einer nicht zulässigen Verkehrsfläche festgestellt und geahndet. Weiter wurden vier verkehrserzieherische Gespräche wegen der gefahrenen Geschwindigkeit geführt. Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr kontrollierten Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes Weinsberg mehrere Autofahrer und legten hierbei den Schwerpunkt auf Poser und Raser. Bei vier der kontrollierten Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Pkw wurde aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Umbauten sichergestellt und einem Sachverständigen vorgeführt. Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte zwei Rotlichtverstöße und erwischten einen Fahrzeugführer am Handy. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 21 Uhr wurden in der Saarlandstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es wurden 2109 Fahrzeuge gemessen. 15 von ihnen waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Güglingen: Frau belästigt - Zeugen gesucht Am Sonntagabend führte ein bisher Unbekannter in Güglingen vor den Augen einer ihm unbekannten Frau exhibitionistische Handlungen an sich durch. Gegen 23:15 Uhr parkte eine 40-Jährige ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Marktstraße. Als sie kurz darauf zu ihrem Auto zurückkehrte, einstieg und den Motor anließ, ging der Unbekannte vor dem Pkw vorbei, schaute die Frau an und manipulierte zeitgleich an seinem Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich in Richtung Herzogskelter. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 bis 45 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Dünn - Kurze, dunkelblonde Haare - Heller Teint - Trug eine Jeans und eine helle Jacke Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Neuenstadt am Kocher - Kochertürn: Mit 2,7 Promille auf dem Kleinkraftrad unterwegs Am Sonntagabend war ein Mann mit 2,7 Promille auf seinem Kleinkraftrad in Kochertürn unterwegs. Gegen 20:10 Uhr fiel der 41-Jährige einer Polizeistreife auf, da er den Fahrradweg in der Graf-von-Düren-Straße mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkohol- sowie Cannabisgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,7 Promille zeigte, musste der 41-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb sein Kleinkraftrad zur Feststellung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit beschlagnahmt wurde.

Gundelsheim: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht Nach einem räuberischen Diebstahl am Sonntagnachmittag in Gundelsheim, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15 Uhr war eine 85-Jährige zu Fuß in der Heilbronner Straße unterwegs, als ihr auf Höhe des Gebäudes "Am Lohgraben" 29, gegenüber der alten Fabrik, ein Unbekannter entgegenkam und sie in einer ihr nicht bekannten Sprache ansprach. Anschließend soll der Mann ihr die Goldkette vom Hals gerissen und die Frau weggestoßen haben. Der Angreifer flüchtete in Richtung Bahnhof/Innenstadt. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 18 bis 20 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Dunkler Teint - Dunkle, kurze, lockige Haare - Dunkler Kinnbart - Trug ein weißes Oberteil Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Nach einem versuchten Einbruch am Samstagabend in Obereisesheim, sucht die Polizei Zeugen. Um 22:10 Uhr nahm der Bewohner eines Hauses in der Südstraße dumpfe Schläge aus Richtung der Eingangstüre war, woraufhin er die Türe öffnete. In diesem Moment konnte er noch hören, wie eine Person die Südstraße in Richtung Falltorstraße davonrannte. Die unmittelbar alarmierten Einsatzkräfte konnten im Rahmen der folgenden Fahndung niemand mehr antreffen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Oedheim: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt Bei einem Unfall am Samstagmorgen bei Oedheim wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Gegen 9:40 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Opel die Straße "Diener" vom Hirschfeldpark kommend in Richtung der Kreisstraße 2139. An der Kreuzung mit der K2139 übersah er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die auf der K2139 von Oedheim kommende Motorradfahrerin, weshalb die Fahrzeuge im Einmündungsbereich kollidierten. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Opel-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte eine Wert von über 1,5 Promille, weshalb der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Möckmühl: Betrunken mit Feuerwehrauto kollidiert Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend bei Möckmühl. Gegen 22:25 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr auf der Kreisstraße 2132 in Richtung Möckmühl unterwegs, als ihm in der Rechtskurve, kurz vor der Ortseinfahrt, ein silberner Mercedes mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Der Mercedes-Fahrer schnitt mit seinem Fahrzeug die Kurve und kollidierte mit dem Feuerwehrfahrzeug. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte das Kunststoffgehäuse eines Seitenspiegels aufgefunden und einem im angrenzenden Wohngebiet geparkten, stark beschädigten Mercedes, zugeordnet werden. Bei dessen Fahrer konnte im Anschluss Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von fast zwei Promille an, weshalb der 33-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Oedheim: Kind bei Unfall schwer verletzt Am Freitagabend wurde bei Oedheim ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 18:30 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Skoda auf der Landesstraße 1095 von Neckarsulm kommend in Richtung Neuenstadt unterwegs, als auf Höhe der Ampelanlage bei Amorbach, ein 13-Jähriger mutmaßlich bei Rotlicht die Fahrbahn überquerte. Die Frau nahm dies vermutlich zu spät wahr und erfasste den Jungen mit ihrem Fahrzeug. Das Kind zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wüstenrot/Bretzfeld: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht Am Samstag schlug ein Unbekannter die Scheiben von zwei Fahrzeugen in Weinsberg und Bretzfeld ein und entwendete einen Geldbeutel und eine Umhängetasche. Zwischen 9 Uhr und 10:15 Uhr wurde ein Pkw auf dem Enzwiesenparkplatz bei Wüstenrot Ziel des Unbekannten. Er schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und stahl den Geldbeutel des Besitzers. Zwischen 9 Uhr und 9:45 Uhr wurde in Weinsberg, auf dem Friedhofsparkplatz in der Rossäckerstraße, ebenfalls das Beifahrerfenster eines geparkten Autos eingeschlagen. Hier nahm der Täter eine im Fußraum liegende Umhängetasche an sich und flüchtete. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach Brandstiftung gesucht Am Sonntagabend brannten auf einem Schulgelände in Bad Rappenau mehrere Müllcontainer und zwei Mülleimer. Gegen 17:50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über das Feuer auf dem Gelände der Schule in der Heinsheimer Straße informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau konnte die Flammen in sechs Containern schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern. Außerdem wurden zwei weitere Brandstellen in Mülleimern auf dem Schulhof und der nahe gelegenen Mühltalhalle festgestellt und abgelöscht. Der entstandene Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

