BPOL-HH: Alkoholisierter Mann stürzt im Hauptbahnhof auf die S-Bahngleise und entblößt anschließend sein Geschlechtsteil - Schnellbremsung einer einfahrenden S-Bahn

Hamburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg stürzte am 26.09.2024 gegen 19:38 Uhr ein 65-jähriger Deutscher am Gleis 3 des Hamburger Hauptbahnhofes in einen Spalt zwischen einer stehenden S3 und der Bahnsteigkante. Reisende, die sich auf dem Bahnsteig befanden, halfen dem Verunfallten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zurück auf den Bahnsteig. Die alarmierten ...

