POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto bei Verkehrsunfall überschlagen - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 04:25 Uhr vor einem Café Sportbar in der Waldhofstraße in Mannheim eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Rahmen dieser Schlägerei wurde auch die Heckscheibe eines PKW´s eingeschlagen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie noch drei der Beteiligten Personen vor Ort feststellen. Zwei von ihnen mussten mit diversen kleineren ...

mehr