Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Handfester Streit vor Cafe

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 04:25 Uhr vor einem Café Sportbar in der Waldhofstraße in Mannheim eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Rahmen dieser Schlägerei wurde auch die Heckscheibe eines PKW´s eingeschlagen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie noch drei der Beteiligten Personen vor Ort feststellen. Zwei von ihnen mussten mit diversen kleineren Verletzungen und Schnittwunden in ein Krankenhaus zur Versorgung gebracht werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang machen können, werden gebeten, sich unter Tel 0621 -33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

