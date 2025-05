POL-MA: Heidelberg: Mit über 3 Promille im Baustellenbereich festgefahren

Mannheim (ots) - Am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford die Alte Mannheimer Straße von Käfertal kommend in Richtung Viernheim. Nachdem der 39-Jährige eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum feststellte fuhr er diesen an den Fahrbahnrand und brachte sich selbständig in Sicherheit. Die Rauchentwicklung entwickelt sich zu einem Motorbrand, der auf den gesamten Pkw übergriff und diesen ...

mehr