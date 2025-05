Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Person nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein ca. 65-jähriger Mann in der Mittelstraße von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die genauen Verletzungen sind nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es unmittelbar vor dem Vorfall zu einem Streit zwischen dem Verletzten und einem 36-jährigen Mann. Dieser soll die ältere Person im Rahmen eines Streits vor die einfahrende Straßenbahn gestoßen haben. Der Tatverdächtige Mann konnte noch unmittelbar am Ort des Geschehens durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der derzeitigen ärztlichen Versorgung ist die Identität des Verletzten Mannes noch nicht gesichert. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Über die hier veröffentlichten Informationen hinaus können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

