POL-MA: Mannheim-Rheinau: Kraftfahrzeug flüchtet vor der Kontrolle

Mannheim (ots)

Am 02.05.2025 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Mercedes und einer Polizeistreife im Mannheimer Stadtteil Rheinau - beginnend in der Relaisstraße und endete schließlich im Bereich Mutterstadter Straße.

Im Rahmen der Streifentätigkeit entschied sich eine Polizeistreife zu einer verdachtsunabhängigen Kontrolle des vorausfahrenden Fahrzeuges. Beim Erblicken des Blaulichts, beschleunigte der Fahrer sein Pkw und setzte seine Fahrt auf der Relaisstraße fort. Dabei erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 90 km/h. An der Einmündung Relaisstraße / Neuhofer Straße missachtete der Fahrer des Mercedes die rot zeigende Lichtzeichenanlage und setzte seine Fahrt in Richtung Schifferstadter Straße unbeirrt fort. Durch ein entgegenkommendes Auto musste der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit verringern und kollidierte beim Vorbeifahren mit zwei geparkten Fahrzeugen. Unmittelbar danach setzte der Mercedes Fahrer seine Fahrt in Richtung Mutterstadter Straße fort, wo die Polizeistreife für wenige Sekunden den Sichtkontakt verlor. Kurze Zeit später konnte der jetzige 40-Jährige Beschuldigte am Fahrbandrand festgestellt werden, wo er offensichtlich zuvor mit einer Warnbarke und einem weiteren geparkten Auto kollidierte. Hiernach verließ er sein Auto und wollte sich fußläufig entfernen - dies konnte durch die Polizeistreife verhindert werden.

Der Sachschaden des Unfallgeschehens konnte bis zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nachdem der Fahrer für die Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht wurde, offenbarte sich der Grund des Fluchtversuches. Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter dem Einfluss von Medikamenten, welche aufgrund ihrer Wirkung nicht mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr in Einklang zu bringen sind.

Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgrund eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim- Neckarau unter der Telefonnummer 0621-833970 in Verbindung zu setzen.

