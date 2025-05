Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Brand geraten - PM 2

Sinsheim (ots)

Am Freitagabend gegen 17.45 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugvollbrand in der Straße Aufgrund im Ortsteil Dühren gemeldet. Hier geriet der Motor eines Pkw der Marke MAN eines 49-Jährigen in Brand und griff auf das gesamte Fahrzeug über. Als Ursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt angenommen. Das in Vollbrand geratene Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, die mit 30 Mann vor Ort war, unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden auf ca. 15 000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

