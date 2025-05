POL-MA: BAB5, Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A5 - Sperrung aufgehoben - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags griff ein 28-Jähriger eine 19-Jährige in der Mannheimer Innenstadt körperlich an, woraufhin er einer Polizeikontrolle unterzogen wurde und Widerstand leistete. Gegen 04:45 Uhr war die 19-Jährige mit ihren drei Begleiterinnen zwischen 18 Jahren und 26 Jahren im Quadrat M 7 zu Fuß in Richtung des ...

mehr