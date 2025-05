Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr zog sich ein 53-jähriger Radfahrer in der Käfertaler Straße bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 53-Jährige war zunächst auf dem Gehweg der Käfertaler Straße unterwegs und kreuzte fahrend an dem dort befindlichen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich, womöglich mit überhöhter Geschwindigkeit, ein 50-jähriger Audi-Fahrer, der die Käfertaler Straße befuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der 53-Jährige zu Boden geschleudert, wodurch er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde der Radfahrer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Des Weiteren wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Das Fahrrad sowie der Audi wurden sichergestellt und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell