Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch am helllichten Tag sowie mehrere PKW-Aufbrüche - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr nutzte ein dreister Einbrecher die Möglichkeit und kletterte in der Augasse durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin, welche zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum des Hauses war, bemerkte den Verdächtigen erst, als dieser bereits ihren Schmuck entwendet hatte und wieder aus dem Fenster sprang, um fußläufig in Richtung der Hauptstraße zu flüchten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug, helles Haar. Zu weiteren Eigentumsdelikten kam es bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:30 Uhr und 11 Uhr. In der Theodor-Heuss-Straße entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem BMW eine Tankkarte. Auch in der Allmendstraße stellten zwei Eigentümer fest, dass ihre PKWs durch unbekannte Täter in der Nacht durchwühlt worden waren. Auch in diesem Fall entwendeten die Täter Tankkarten aus den Fahrzeugen. Aus einem weiteren Fahrzeug im Tannenweg entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse. Wie die Unbekannten in die jeweiligen Fahrzeuge gelangten, ist noch unklar. In allen Fällen hat das Polizeirevier Wiesloch die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.

