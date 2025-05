Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In flagranti bei Rollerdiebstahl erwischt

Mannheim (ots)

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am frühen Freitagmorgen kurz nach 0 Uhr beobachtet hatte, wie drei junge Männer einen Roller aus einem Carport in der Straße "Am Kuhbuckel" schoben, informierte dieser umgehend die Polizei. Die Streife war schnell an der gemeldeten Örtlichkeit und konnte noch beobachten, wie zwei der Verdächtigen versuchten den Roller hinter einem geparkten PKW zu verstecken. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Jüngste des Trios, ein 16-jähriger amtsbekannter Jugendlicher, die beiden anderen 19-jährigen Verdächtigen zum Diebstahl angestiftet haben soll. Der 16-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort in eine Jugendwohngruppe gebracht. Die beiden heranwachsenden Tatverdächtigen wurden auf der Dienststelle vernommen. Gegen die drei Täter wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

