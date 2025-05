Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: LKW-Fahrer verursacht Unfall und setzt Fahrt fort - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW einen Unfall auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim. Anschließend setzte er seine Fahrt einfach fort.

Ersten Unfallermittlungen zufolge war der bislang unbekannte LKW-Fahrer gegen 16:45 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als er Höhe des Parkplatzes "Geißheck" aus unklarer Ursache nach links von seinem Fahrstreifen abkam. Auf gleicher Höhe fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen ein 60-jähriger Audi-Fahrer, der wiederum nach links auf den linken der drei Fahrstreifen auswich, um eine Kollision mit dem seitlich herannahenden LKW zu verhindern. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz, der eine Kollision mit dem vorausfahrenden Audi des 60-Jährigen trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Hergang und dem unbekannten LKW-Fahrer mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell