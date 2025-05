Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Rollstuhlfahrer - Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 09:20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Rollstuhlfahrer auf dem rechtsseitigen Gehweg in der Wiesenbacher Straße entlang. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße beabsichtige er, diese zu queren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von rechts ein bisher unbekannter Pedelec-Fahrer und kollidierte wohl ungebremst mit dem Rollstuhlfahrer, der gerade dabei war, die Straße zu queren. Durch die Kollision kippte der 21-Jährige samt Rollstuhl linksseitig zu Boden, wobei sich sein linkes Bein im Rollstuhl verhakte. Unbeirrt und ohne dem 21-Jährigen zu helfen, setzte der Radfahrer seine Weiterfahrt in unbekannte Richtung fort. Ein bisher unbekannter Autofahrer eilte dem 21-Jährigen zu Hilfe und richtete den Rollstuhl sowie den jungen Mann wieder auf. Durch den Unfall zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu, verzichtete jedoch vor Ort auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. An dem Rollstuhl entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Der unbekannte Pedelec-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 170cm - 180cm groß, normale Körperstatur, er trug eine neongelbe Jacke und einen Fahrradhelm. Er fuhr ein dunkelgrünes Pedelec (Mountainbike).

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und/oder Hinweise zu dem Pedelec-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223 / 9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell