POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Weinheim: Versammlungen am 1.Mai verlaufen weitesgehend störungsfrei

Am 1.Mai fanden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere angemeldete Versammlungen statt.

Nachdem bereits am Morgen im Innenstadtbereich von Mannheim eine Kundgebung des DGB zunächst mit 450 Personen vor dem Gewerkschaftshaus gestartet war, nahmen an dem anschließenden Aufzug bis 800 Personen teil. An einer weiteren Versammlung, die zeitgleich im Stadteil Mannheim-Neckarstadt durchgeführt wurde , konnten 300 Teilnehmende gezählt werden. Beide Versammlungen verliefen aus Sicht der Polizei weitesgehend störungsfrei.

Nicht nur im Stadtgebiet von Mannheim versammelten sich heute die Menschen. Der DGB hatte ebenfalls im Stadtgebiet Heidelberg für den heutigen 1.Mai eine Versammlung angemeldet. Mit 600 Teilnehmenden war deren Verlauf friedlich und störungsfrei.

Gleich mehrere angemeldete Versammlungen fanden zeitgleich im Stadtgebiet von Weinheim statt. Eine Versammlung der NPD sowie der Kameradschaft Rheinhessen, welche zunächst in Worms und im Anschluss in Weinheim durchgeführt wurde, startete gegen 13:40 Uhr am Bahnhof in Weinheim. Der Aufzug mit 21 Teilnehmenden wurde durch etwa 10 Personen mittels einer spontanen Sitzblockade im Bereich der Weststraße aufgehalten. Nach der kurzfristigen Änderung der Aufzugstrecke konnte dieser jedoch fortgesetzt werden und verlief im Weiteren störungsfrei. Aufgrund dieser Versammlung war es im Vorfeld bereits zur Anmeldung mehrerer Gegenkungebungen bei der Versammlungsbehörde der Stadt Weinheim gekommen. Insegesamt nahmen an diesen vier Kungebungen ca. 1000 Menschen friedlich teil. Aufgrund der Vielzahl der Versammlungen rund um den Weinheimer Hauptbahnhof kam es hier zu Verkehrsbeeinrächtigungen

