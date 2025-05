Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:35 Uhr befuhr ein 90-jähriger Mercedesfahrer den Neuen Hilsbacher Weg in Fahrtrichtung Königsstuhl. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dort nach einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Hyundai. Trotz erheblicher Beschädigungen setzte der Mercedesfahrer seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Da der aufgeweckte 24-jährige Hyundai-Fahrer sich das Kennzeichen des Mercedes notieren konnte, führte eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher zum Erfolg. Der Senior wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen, wo er sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten und eine Blutentnahme veranlasst. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Anhand der Reifenabriebspuren konnte nachverfolgt werden, dass der Unfallverursacher auf einer Strecke von circa 5 km zwischen Waldhilsbach und Königsstuhl, größtenteils auf der Gegenspur fuhr. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es noch zu weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Es wird gebeten, dass diese sich bei dem sachbearbeitenden Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell