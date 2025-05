Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall gebaut und geflüchtet - Mutter informiert Polizei

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr verlor ein 19-jähriger Audi-Fahrer in der Hermsheimer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Seitengraben. Nach der Kollision mit einem Straßenschild ließ er das verunfallte Fahrzeug stehen und lief nach Hause. Dort angekommen beichtete er das Geschehene seiner Mutter. Diese wiederum sprach ein Machtwort und informierte die Polizei. Die Streife traf schließlich an der Unfallstelle auf die mitteilende Mutter sowie den alkoholisierten jungen Fahrer. Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt musste er schließlich eine Blutprobe abgegeben. Auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Die Frage, welche am Ende der Ermittlungen jedoch offenbleibt: Was wiegt nachhaltiger? Die Standpauke der Mutter oder die Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell