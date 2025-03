LPI-EF: Einbruch in Bäckereifiliale

Erfurt (ots) - Auf eine Baumaschine hatten es Unbekannte am Wochenende in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag machten sich die Täter an dem Fahrzeug im Ortsteil Azmannsdorf zu schaffen. Sie starteten es und fuhren damit von einem Grundstück. Weit kamen sie allerdings nicht, denn nach knapp 800 Metern war die Fahrt bereits wieder beendet. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung und ließen die ...

mehr