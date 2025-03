Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Erfurt (ots)

Nicht schlecht staunte eine 35-jährige Erfurterin Freitagabend im Stadtteil Rieth, als sie ihr gestohlenes Fahrrad angeschlossen vor einem Supermarkt wiederentdeckte. Das Mountainbike war Ende Februar aus ihrem Keller gestohlen worden. Die Frau konfrontierte schließlich den neuen Besitzer mit ihrer Feststellung. Reumütig gab der polizeibekannte 37-Jährige der Dame das Fahrrad zurück. Noch bevor die Polizei an dem Supermarkt eintraf, entfernte sich der mutmaßliche Dieb in unbekannte Richtung. Allerdings händigte der Mann der Geschädigten zuvor seinen Personalausweis aus, so dass er bekannt gemacht werden konnte. Eine anschließende polizeiliche Recherche ergab, dass der 37-Jährige auch als Täter für weitere Diebstahlshandlungen in Betracht kommen könnte. Ein Strafverfahren wegen Hehlerei wurde gegen den Mann eingeleitet. (DS)

