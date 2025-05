Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressives Verhalten eines 28-Jährigen endet im Krankenhaus

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags griff ein 28-Jähriger eine 19-Jährige in der Mannheimer Innenstadt körperlich an, woraufhin er einer Polizeikontrolle unterzogen wurde und Widerstand leistete.

Gegen 04:45 Uhr war die 19-Jährige mit ihren drei Begleiterinnen zwischen 18 Jahren und 26 Jahren im Quadrat M 7 zu Fuß in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs, als der 28-jährige Mann den Weg der vier Frauen kreuzte. Im Verlauf eines Gespräches zwischen einer der Frauen und dem Mann wurde dieser plötzlich aggressiv und ging aus bislang unbekannten Gründen auf die 19-Jährige los. Er würgte sie am Hals, sodass sie zu Boden ging und im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht werden musste.

Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung des Hauptbahnhofs. Die alarmierten Polizeistreifen konnten den Mann im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später an der Kreuzung zur Bismarckstraße feststellen, wo er einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Der 28-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Der Wert lag bei knapp 2,4 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle schlug die Stimmung des Mannes um und er wurde zunehmend aggressiver. Schließlich schlug er einem eingesetzten Beamten mit der Hand ins Gesicht, woraufhin der 28-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter muss sich wegen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

