POL-DA: Ober-Ramstadt: Kriminelle entwenden Neuwagen aus Autohaus

Höchst Odenwald (ots) - Unfallflucht - Zeugenaufruf Höchst i. Odw.: In der Nacht zum Dienstag (28.01.) um 02:07 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Crafter, der in der Schillerstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden des Autos, dass an der Stoßstange beschädigt wurde, beträgt vermutlich um die 2000 Euro. ...

