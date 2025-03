Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unfallermittlungen: Kind zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt

Drumersheim/Rastatt (ots)

Am Freitagmorgen (14.03.) gegen 07:30 Uhr ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Unfall am Haltepunkt Durmersheim Nord. Ein 11-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand sich auf dem Weg zur Schule und wollte am Haltepunkt Durmersheim Nord in einen Zug einsteigen, wobei er zwischen dem ausgefahrenen Trittbrett und der Bahnsteigkante eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung vor Ort, der Junge wurde in Begleitung seiner Mutter zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Es wird von einer leichten Verletzung ausgegangen. Die Bundespolizei führte erste Befragungen mit dem Triebfahrzeugführer und mehreren Zeugen durch. Außerdem wurde eine Sicherung der Videoaufzeichnungen veranlasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell