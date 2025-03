Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Diebesgut sichergestellt: Eigentümer meldet sich bei der Bundespolizei

Offenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.03.) wurde ein tunesischer Staatsangehöriger am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche wurden insgesamt drei Smartphones festgestellt. Eines davon war in Alufolie eingewickelt. Auf die Frage, warum das Smartphone mit Alufolie umwickelt sei und wem es gehöre, machte der 25-Jährige widersprüchliche Angaben. Es bestand der Verdacht des Diebstahls. Das Diebesgut wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen 18:00 Uhr meldete sich der Eigentümer des Smartphones, welcher dieses bei der Bundespolizeiinspektion Offenburg geortet hatte. Er gab gegenüber den Beamten an, in einem Fernverkehrszug auf der Fahrt von Wiesbaden nach Stuttgart bestohlen worden zu sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell