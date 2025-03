Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 23-Jähriger versucht Drogen zu schlucken: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde am 11.03. ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 23-Jährige konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sowie eine geringe Menge Cannabis wurden bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren gefunden. Der 23-Jährige versuchte, das Cannabis samt Verpackung zu verschlucken. Dies konnte durch das Eingreifen der Beamten verhindert werden. Dabei leistete der 23-Jährige erheblichen Widerstand. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz und Konsumcannabisgesetz. Das Pfefferspray und das Cannabis wurden sichergestellt.

