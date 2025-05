Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Fahrzeug geriet in Brand - PM 2

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford die Alte Mannheimer Straße von Käfertal kommend in Richtung Viernheim. Nachdem der 39-Jährige eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum feststellte fuhr er diesen an den Fahrbahnrand und brachte sich selbständig in Sicherheit. Die Rauchentwicklung entwickelt sich zu einem Motorbrand, der auf den gesamten Pkw übergriff und diesen in Vollbrand setzte. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Alte Mannheimer Straße wurde für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten bis 21.20 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Brandschaden am Pkw wird mit ca. 12 000,- Euro beziffert. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

