POL-MA: Mannheim: Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall von der Unfallstelle; Zeugenaufruf

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bisher unbekannter Täter versuchte offenbar in der Nacht vom 03.05. auf den 04.05.2025 vor einem Anwesen im Pfälzer Ring eine Fahne eines Fußballvereins an einem frei zugänglichen Fahnenmast zu entwenden. Aus bislang unbekannten Gründen wurde dann von der Tat abgelassen. Die genutzte Leiter verblieb an Ort und Stelle. Es entstand an der Fahne nur ein geringfügiger Schaden. ...

mehr