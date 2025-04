Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus in Apolda

Apolda (ots)

Apolda, Beethovenstraße. In Apolda wurde am 18.04.2025 in den Nachmittagsstunden bis in den frühen Abend in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Die Täter warfen eine Glasscheibe ein, betraten das Haus und durchwühlten Schränke. Über die Beute liegen noch keine Informationen vor. Der Sachschaden beträgt etwa 500,00 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0.

