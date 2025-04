LPI-J: Einbruch auf Firmengrundstück

Apolda (ots) - Am 16.04.2025 gegen 19.20 Uhr kam es in Apolda, Grönland, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Der unbekannte Täter wirft einen Böller in den Auswurfschacht eines Zigarettenautomaten. Dadurch entstehen Ausbeulungen der Gerätehülle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr