LPI-J: Mauer touchiert und anschließend entfernt

Bad Sulza (ots) - In Bad Sulza, auf der Landstraße L 1060 in Richtung Isserstedt, Abzweig Vierzehnheiligen, führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 16.04.2025, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 21.35 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 879 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle. Es gab erfreulicher Weise nur im Bereich von Verwarngeldern. Der höchstgemessene Wert lag bei 86 km/h bei erlaubten 70 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

