LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimarer Land (ots) - Berlstedt: Wie am Mittwoch festgestellt werden musste, brachten ein oder mehrere Unbekannte sowohl zwei Graffiti als auch einen Aufkleber mit rechtsextremen Inhalt an die Fassade des Jugendclubs an. Auch eine Tischtennisplatte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag- und Mittwochmittag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen sowie die Beseitigung initiiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

