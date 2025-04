Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Cola beworfen

Weimar (ots)

Am Samstagabend kam es in der Kromsdorfer Straße in Weimar auf dem dortigen Parkplatz des Schnellrestaurants Burger King zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache schmiss im Rahmen des Streites eine Person einen 0,5L Cola-Becher auf das Auto des 18-jährigen Geschädigten. Da die Beifahrertür des Fahrzeuges geöffnet war, geriet der gesamte Inhalt des Cola-Bechers auf die Sitzpolster sowie die Lautsprechereinrichtung des Fahrzeuges und verursachte Sachschaden. Nach der Auseinandersetzung flüchtete der Täter in Begleitung weiterer unbekannter Personen in unbekannte Richtung.

