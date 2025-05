Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Waldkindergartengruppe entdeckt Glutnest

Zum Glück rechtzeitig hat eine Gruppe des örtlichen Waldkindergartens am Mittwochvormittag bei Neuravensburg an einem Waldweg ein Glutnest rechtzeitig entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Wohl ausgelöst durch einen weggeworfenen Gegenstand, möglicherweise eine Zigarette, begann es auf und im Waldboden zu glimmen, sodass Rauch aufstieg. Die Wehrleute löschten die Fläche ab und verhinderten somit womöglich Schlimmeres. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zur Brandentstehen aufgenommen.

Wolfegg

Glasscheibe an Buswartehäuschen eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Vogt, nachdem Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Glasscheibe am Buswartehäuschen in der Alttanner Straße offenkundig mutwillig beschädigt haben. Die Scheibe zersplitterte dabei vollständig. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Verursacher geben können oder im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen rund um die Bushaltestelle gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Baienfurt

Unfallflucht

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Physiotherapie-Praxis in der Ravensburger Straße an einem Mercedes verursacht hat. Nach der Kollision fuhr der Verursacher davon. Um die Regulierung des Sachschadens kümmerte er sich dabei nicht. Das Polizeirevier Weingarten hat den Unfall nun aufgenommen und bittet Personen, die die Kollision beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wolfegg

Unfallbeteiligter bei wuchtigem Auffahrunfall verletzt

Bei einem wuchtigen Auffahrunfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der L 324 zwischen Wolfegg und Grund hat sich ein 62-Jähriger leicht verletzt. Ein 73 Jahre alter VW-Fahrer erkannte offenbar zu spät, dass der vorausfahrende 62-Jährige mit seinem BMW an der Einmündung zum Gemeindeverbindungsweg nach Samhof-Schachenmühle rechts abbiegen wollte und fuhr hinten auf. Durch den Aufprall wurde der BMW von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einem Graben zum Stillstand. Ein Rettungsdienst untersuchte beide Unfallbeteiligten und brachte den 62-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Wilhelmsdorf

Frontalzusammenstoß geht vergleichsweise glimpflich aus

Vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist nach bisherigen Erkenntnissen der Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Mittwochmittag auf der L 201b zwischen Wilhelmsdorf und Zußdorf. Ein 76 Jahre alter Seat-Fahrer war kurz vor 13 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf gerader Strecke auf mit seinem Wagen auf die Gegenfahrtbahn geraten und frontal mit einen entgegenkommenden Mercedes kollidiert. Während der 46-jährige Fahrer des Mercedes bislang über keine Verletzungen klagt, zog sich auch der 76-Jährige lediglich leichtere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden fiel mit mehreren 10.000 Euro indes erheblich aus. Am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt.

Weingarten

Mann geht Partnerin an und leistet Widerstand - In Fachklinik gebracht

Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte kommen auf einen 30-Jährigen zu, der am Mittwoch mit seiner Partnerin in Streit geraten war. Am Vormittag wurde der 30-Jährige in einer Wohnung in der Wolfegger Straße handgreiflich und flüchtete anschließend. Später beschädigte der Alkoholisierte den Wagen seiner Partnerin und sorgte gegen Nachmittag erneut für einen Polizeieinsatz, als er wieder zurück in die Wohnung gelangen wollte. Beamte des Polizeireviers Weingarten nahmen den aggressiven 30-Jährigen in Gewahrsam, wobei er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblich wehrte und unter anderem nach einer Polizeibeamtin trat. Aufgrund seiner Verfassung wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.

Ravensburg

Bei Drift-Manöver gegen Baum geprallt

Bei einem Drift-Manöver, um auf einem Waldweg bei Hinzistobel zu wenden, hat am Mittwoch gegen Mitternacht ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen Skoda verloren und ist mit seinem Wagen seitlich gegen einen Baum geprallt. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer klagten nach der Kollision über Schmerzen und wurden vor Ort von einem Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise blieben alle drei nur leicht Verletzt. Am Skoda entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Gegen den 22-jährigen Fahrer wird nach dem Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ravensburg

Alkoholisierter überfährt Warnbarken und beleidigt Polizeibeamte - Führerschein beschlagnahmt

Den Führerschein eines 46-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg nach einer Alkoholfahrt des Mannes am späten Mittwochabend in der Meersburger Straße beschlagnahmt. Eine Polizeistreife hatte beobachtet, wie der Mann mit seinem BMW an einer Baustelle eine Warnbarke streifte und zwei weitere überfuhr. Bevor die Streife den 46-Jährigen stoppen konnte, geriet er zudem kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Der Grund für seine auffällige Fahrweise stand schnell fest: der Fahrzeuglenker roch deutlich nach Alkohol. Trotz dessen, dass es einen Alkoholvortest verweigerte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der 46-Jährige mit einer weiteren Anzeige rechnen. Er beleidigte die eingesetzten Kräfte während der polizeilichen Maßnahmen mehrfach.

